Magé - De 21 a 22 de junho, a Prefeitura de Magé realiza o 2º Seminário de Patrimônio Cultural para fazedores de cultura, profissionais da educação da rede municipal de Magé e outros municípios, e demais interessados. As inscrições já estão abertas através do formulário e vão até 15 de junho. A programação é online e tem como tema “Cultura e Decolonialidade”.

“Nossa proposta é realizar rodas de conversa que discorrerão sobre as relações presentes entre o patrimônio cultural e de que forma a historicidade e as narrativas apresentadas acerca dos mesmos se aproximam com o debate da modernidade/colonialidade e descolonialidade. Vamos dialogar sobre esse tema no campo do patrimônio como um mecanismo de ação política que norteia o olhar para esses bens, principalmente para os de caráter imaterial”, explica o professor e diretor do Departamento de Cultura de Magé, Victor Hugo Machado.



O seminário acontece em parceria com profissionais de diversas áreas e instituições, dentre elas a Universidade Federal Rural de Nova Iguaçu, por um acordo de cooperação técnica firmado entre a Prefeitura e a UFRRJ. Os inscritos terão a oportunidade de publicar um artigo na Revista “África e Africanidades”.



“Todos que participarem do seminário e tiverem frequência de mínimo 75% nas palestras receberão certificado de participação. Além disso, quem participar das mesas de discussão terá a oportunidade de fazer um resumo expandido acerca da temática que é patrimônio e memória. A cada dia serão selecionados dois resumos para depois entregarem um artigo para ser publicado na revista África e Africanidades”, detalha Simone Amancio, coordenadora de povos tradicionais do Departamento de Cultura de Magé.



Confira a programação:



21/06 – 18h às 20h: Cerimônia de abertura e Debate sobre Patrimônio e Memória

22/06 – 18h às 20h: Patrimônio Cultural na Perspectiva Decolonial

23/06 – 18h às 20h: Povos e Comunidades Tradicionais de Magé

24/06 – 18h às 20h: Identidade, Patrimônio e Práticas Culturais Decoloniais + Instrumentos de Preservação para o Patrimônio Cultural