Programa inédito no município foi implantado ano passado pelo atual governo. - Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 22/06/2022 07:00

Magé - Com a chegada do inverno, a Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, retomou o serviço de Pernoite para as pessoas em situação de rua. Segundo a titular da Pasta, Flávia Gomes, o alojamento social provisório está funcionando este ano no Parque Santana.

A primeira-dama e madrinha da Assistência Social, Lara Torres, também comentou sobre o alojamento.“Nossa equipe vai até o Centro de Piabetá e Magé, faz o convite e, no alojamento, as pessoas recebem o atendimento com a toda a dignidade que merecem. Entregamos um kit higiene, toalha, uma cama quentinha com cobertor e travesseiro, além de uma alimentação de qualidade (janta e café da manhã)”, disse Lara Torres.

De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, o alojamento provisório conta ainda com educadores sociais e um coordenador e funciona diariamente, inclusive feriados, na Rua C, Lote 21, Parque Santana.