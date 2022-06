Prefeitura de Magé promove minicurso para profissionais das redes de saúde, educação e assistência sobre o Transtorno do Espectro Autista. - Divulgação.

Prefeitura de Magé promove minicurso para profissionais das redes de saúde, educação e assistência sobre o Transtorno do Espectro Autista.Divulgação.

Publicado 21/06/2022 12:19 | Atualizado 21/06/2022 14:13

Magé - No último sábado (18), foi comemorado o Dia do Orgulho Autista e, para celebrar a data de conscientização, a Prefeitura de Magé promoveu um minicurso sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) para profissionais das secretarias de Saúde, Assistência e Educação, pais e cuidadores. Com o tema “CapaciTEAndo”, os presentes refletiram sobre as especificidades do espectro autista e a inclusão.



“O capaciTEAndo foi um momento de reflexão acerca do diagnóstico até a inclusão. Falamos de todo o processo desde quando os pais recebem o diagnóstico e passam pelo momento chamado luto, o encaminhamento para a rede especializada e o processo de inclusão, porque a criança precisa de uma série de terapias o mais cedo possível para que ela tenha mais qualidade de vida”, explica Michelle Medeiros, coordenadora da Rede de Cuidados às Pessoas com Deficiência.



A capacitação iniciou com uma palestra do psiquiatra e médico comportamental Elson Mota e, em seguida, teve uma roda de conversa com familiares e cuidadores. Para finalizar, as crianças com autismo participaram de uma oficina terapêutica infantojuvenil.