Evento reuniu colaboradores com atuação em Magé, São João de Meriti, Duque de Caxias e Belford Roxo. - Divulgação.

Publicado 20/06/2022 17:00 | Atualizado 20/06/2022 18:10

Magé - Conscientizar a população a respeito da importância e do tratamento da doença falciforme foi o objetivo principal da ação promovida pela Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Saúde, nesta segunda-feira, (20), no Calçadão de Magé.



A coordenadora do Ambulatório Municipal Especializado na Doença, Izabel Cristina, destacou a importância do diagnóstico precoce para o correto tratamento do paciente. “A média de vida de quem não faz o tratamento é de 19 anos e quem faz aumenta muito mais a expectativa de vida. Além disso, é muito importante fazer o teste do pezinho, pois ele não identifica somente a anemia falciforme, mas muitas outras doenças”, explicou.



Em Magé, a rede de saúde conta com um ambulatório municipal que oferece tratamento gratuito para os pacientes com doença falciforme e equipe multiprofissional. Em todas as Unidades de Saúde da Família (USF) é possível passar pelo primeiro atendimento e ser encaminhado ao setor para acompanhamento especializado na sede do ambulatório, que fica no térreo da Secretaria de Saúde de Magé, na Rua Papa Pio XII, 35 – Centro.



Doença falciforme



A doença falciforme é genética e hereditária, sendo a mais prevalente do tipo no Brasil. A Anemia falciforme é uma doença hereditária (passa dos pais para os filhos) caracterizada pela alteração dos glóbulos vermelhos do sangue, tornando-os parecidos com uma foice, daí o nome falciforme. Essas células têm sua membrana alterada e rompem-se mais facilmente, causando anemia.