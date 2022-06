Publicado 17/06/2022 15:07

Magé – Oficialmente, o inverno só começa na semana que vem, 21 de junho, mas as temperaturas baixas dos últimos dias em Magé, e em todo Estado do Rio de Janeiro têm gerado algumas mudanças no comportamento das pessoas. Os banhos ficam mais demorados e as secadoras de roupa têm trabalhado com mais frequência. Apesar do bem-estar que proporcionam, esses equipamentos aumentam o consumo de energia, exigindo que os consumidores fiquem atentos para evitar surpresas desagradáveis quando a conta chegar no outro mês.



A Enel Distribuição Rio compartilhou dicas para que os consumidores possam curtir as temperaturas mais amenas de forma mais eficiente e econômica:



Chuveiros Elétricos:



1. A recomendação é ficar o mínimo possível no banho. Os aparelhos mais comuns têm potência de, aproximadamente, 5.500W. Desta forma, o banhode 15 minutos por dia, por pessoa, para uma família de quatro pessoas, equivale ao consumo de energia de mais de 423 lâmpadas LED de 13W ligadas por uma hora, o que corresponde a cerca de R$ 173,50 na conta;



2. Se utilizarmos o chuveiro elétrico na posição morno ou verão, haverá uma economia de cerca de 30%, ou seja, R$ 52,05. Sepossível, programe o banho para as horas mais quentes do dia.



Aquecedores:



3. Em dias mais frios, podem chegar a corresponder a 1/3 do gasto doméstico com eletricidade, conforme a utilização. Evite deixar o aquecedor ligado por longos períodos e utilize-o apenas quando estiver no ambiente;



Iluminação:



4. Aproveite a luz natural e abra as cortinas durante o dia;



5. Ao pintar paredes e tetos, dê preferência às cores claras, que refletem melhor a luminosidade;



6. Troque lâmpadasincandescentes e fluorescentes por modelos de LED,que consomem de 60% a 80% menos energia.



Máquinas de lavar e secar:



7. Utilize a capacidade máxima das máquinas de lavar e secar;



8. Nas máquinas de lavar, fique alerta à quantidade de sabão, evitando repetir a operação de enxágue;



9. Para as máquinas que têm a função de água aquecida, a empresa recomenda não usar esse recurso;



10. Quanto às secadoras, utilize-as apenas quando realmente necessário e com a capacidade máxima.

TVs e Computadores:



11. Não deixe a TV ligada sem que haja alguém assistindo;



12. Programe o timer (desligamento automático) antes de dormir, evitando que a TV fique ligada desnecessariamente;



13. No caso do computador, desligue o aparelho sempre que ficar mais de 2 horas sem utilização;



14. Desligue o monitor a partir de 15 minutos de inatividade.

Geladeiras:



15. Não abra a porta da geladeira desnecessariamente para não forçar o motor do eletrodoméstico;



16. Verifique se a borracha de vedação da porta está cumprindo sua função;



17. Nunca utilize a parte traseira do equipamento para secar roupas ou sapatos;



18. Em dias frios, reduza a potência de resfriamento da geladeira, tendo em vista que a temperatura externa já estará mais fria.