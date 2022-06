Publicado 15/06/2022 20:44

Magé - A Secretaria de Segurança e Ordem Pública divulgou as ruas que serão interditadas durante esta quinta-feira (16/06), para a confecção dos tapetes e para a procissão que celebram tradicionalmente a data de Corpus Christi.

Em Suruí, ficam fechadas durante o dia as ruas Capitão José de Paula, Coronel Alarico José do Amaral e Avenida Isabel de Paula. Já no Centro de Magé, as ruas Abel Graça Júnior, Castelo Branco e Avenida Padre Anchieta também terão a circulação de automóveis restringida.

Nesse ano, Magé terá pela primeira vez um tapete de Corpus Christi com mais de 1km de extensão. A Paróquia São Nicolau, de Suruí, montará o caminho que será percorrido durante a procissão com início no Centro Pastoral e será finalizado na Capela Nossa Senhora Aparecida.