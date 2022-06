Semana da Saúde oferece serviços gratuitos para a população mageense. - Divulgação/Gilson Jr.

Semana da Saúde oferece serviços gratuitos para a população mageense.Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 14/06/2022 17:23 | Atualizado 14/06/2022 17:23

Magé - Magé está recebendo nesta terça e quarta-feira (14 e 15) a Semana da Saúde, ação organizada pelo Governo do Estado com apoio da Prefeitura que oferece serviços gratuitos de saúde na Praça Sete de Setembro, em Piabetá, das 8h às 16h, como testes rápidos, vacinação, emissão do cartão do SUS, espaço odontológico, espaço fisioterapêutico e muito mais.

“Quero agradecer e parabenizar o apoio do Governo do Estado. Ver essa Semana da Saúde acontecer na nossa cidade é gratificante e prazeroso, vemos a alegria no olhar de cada morador que passou por aqui. Nós oferecemos diversos serviços e eu tenho certeza que com essa ação nós vamos conseguir desafogar a fila de espera em diversos setores da Saúde”, disse o prefeito Renato Cozzolino.

A ação contou ainda com equipes de assistência social para atualização do CadÚnico com pesagem de crianças, combate às endemias, avaliação e orientação psicológica e farmácia popular. Um dos principais serviços foi o contêiner de Saúde do Homem, que levou palestras de conscientização, atendimento com urologista e teste de PSA para avaliação da próstata.

“A Semana da Saúde é o maior evento de saúde pública em ambiente aberto no estado do Rio de Janeiro e agora a gente está trazendo para Magé. O maior usuário do SUS é a mulher, o homem muitas vezes deixa a saúde de lado, e esse evento mostra a importância de valorizarmos a saúde do homem. O câncer de próstata é uma grande causa de mortalidade e se a gente faz o diagnóstico precoce consegue evitar complicações maiores. Magé está dando exemplo”, enfatizou Alexandre Chieppe, secretário de Saúde do estado do Rio de Janeiro.

A Semana da Saúde contou ainda com apoio da Drogaria Venâncio e da MedLevensohn, que ofereceram serviços de aferição de pressão arterial e glicose e avaliação da composição corporal. A Rádio Tupi realizou a transmissão de seus programas ao vivo em um estande no local, com a participação do prefeito Renato Cozzolino; do secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe; do deputado federal Dr. Luizinho; e do ex-secretário de Governo e Fazendo de Magé, Vinícius Cozzolino. Também estiveram na ação a primeira-dama Lara Torres; os secretários Sargento André Lopes (Segurança e Ordem Pública), Dra. Letícia Nogueira (Governo e Procuradoria Geral) e Geilton Câmara (Esporte); além dos subsecretários Fernanda Harb (Assistência Social e Direitos Humanos) e Luiz Otávio Rosário (Turismo).