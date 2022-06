Semana da Saúde inicia nesta terça-feira (14) em Magé. - Reprodução.

Publicado 13/06/2022 16:32 | Atualizado 13/06/2022 16:37

Magé - Magé recebe nos dias 14 e 15 de junho, o maior evento de saúde pública do estado, a Semana da Saúde, com exames, testes, vacinação, palestras e atendimento gratuito à população. O evento acontece na Praça 7 de Setembro, em Piabetá, das 8h às 16h.

“Nossa cidade segue recebendo os projetos do governo do estado e vamos receber o maior evento de saúde pública do Rio. Nós já temos o costume de promover eventos de conscientização e orientação no espaço público para a população, esse evento será ainda maior. São vários serviços de Saúde num só local e convido a todos a participarem”, ressalta o prefeito Renato Cozzolino.

A Semana da Saúde oferece aferição de pressão, testes de glicose e colesterol, para detecção de Covid-19, rápidos de hepatite B e C, sífilis e HIV. Homens a partir de 50 anos ou com histórico de câncer de próstata na família podem realizar consulta com urologista e teste de PSA no estande da Saúde do Homem.

A novidade desta edição do evento que já percorreu outros municípios é a avaliação e orientação psicológica, realizada pelas equipes da Secretaria de Saúde do município. Fisioterapeutas também darão orientações sobre exercícios de alongamento. Quem passar pela praça também pode atualizar a caderneta de vacinação e colocar as doses contra a Covid-19 em dia.

O espaço conta com espaço odontológico para aplicação de flúor. Equipes de assistência social também estarão no evento para realizar cadastramento e atualização do cartão SUS e atualização do cadastro do Bolsa Família, com verificação de peso das crianças. Equipes da vigilância estadual vão orientar a população sobre o combate e a prevenção à dengue, zika e chikungunya.

“A Semana da Saúde é uma das maiores ações de saúde pública realizadas ao ar livre no estado. Estamos levando os serviços de saúde para mais perto da população, evitando que elas precisem se deslocar da sua região para serem atendidas. Além disso, queremos chamar a atenção sobre a importância dos cuidados com a saúde”, afirma o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

Durante os dois dias de evento, estão previstos cerca de 6 mil atendimentos à população. Serão oferecidas 300 senhas diárias para consultas de urologia e teste de PSA, 500 vagas para aferição de pressão, medição de glicose e avaliação corporal, 400 cadastros para verificação do colesterol e 150 testes de hepatites B e C, sífilis, HIV e Covid-19. As senhas começarão a ser distribuídas às 7h, e o número de atendimentos será limitado às senhas disponibilizadas.

A ação é realizada em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde e com promoção da Rádio Tupi. Durante a ação, a emissora leva alguns dos seus comunicadores, como Clóvis Monteiro, Francisco Barbosa, além do elenco da Patrulha da Cidade. Os programas serão transmitidos ao vivo em um quiosque que será montado em Piabetá. A Semana da Saúde conta ainda com o apoio da Drogaria Venâncio e da Medlevensohn.