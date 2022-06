Nesta segunda-feira (6) autoridades municipais estiveram na Arena Magé com representantes do Corpo de Bombeiros e das polícias Militar e Rodoviária Federal que vistoriaram o local dos shows. - Divulgação/Lucas Santos.

Publicado 07/06/2022 16:00 | Atualizado 07/06/2022 20:45

Magé - AS comemorações dos 457 anos de Magé terão início nesta quarta-feira (9), e vão até o próximo domingo (12) com o tradicional desfile cívico na Avenida Coronel João Valério. Nesta segunda-feira (6) autoridades municipais estiveram na Arena Magé com representantes do Corpo de Bombeiros e das polícias Militar e Rodoviária Federal que vistoriaram o local dos shows.

“Estamos cumprindo todas as exigências determinadas pelos órgãos competentes para realização da nossa grande festa de 457 anos de Magé. Visitamos hoje a Arena Magé com representantes do Corpo de Bombeiros e das policiais Militar e Rodoviária Federal. Estamos cumprindo também todas recomendações do Ministério Público e temos certeza que o nosso evento será um sucesso, do jeito que o mageense merece”, explica o secretário de Comunicação e Eventos, Bruno Lourenço.

A programação começa na próxima quarta-feira (8) com o início dos shows a partir das 19h, com Rômulo e Ricardo, DJ Zullu e Gusttavo Lima. No dia do aniversário da cidade, 9 de junho, o evento começa às 16h com a Missa Solene no Poço Bento às 16h, seguido pela Sessão Solene na Câmara Municipal às 17h e início dos shows a partir das 19h. Na sexta-feira, os shows começam no mesmo horário e no sábado tem a final do Canta Magé Kids, a partir das 17h e em seguida começam os shows do dia. No domingo, a partir das 11h, será inaugurada a Estação de Tratamento de Água do 1 distrito que vai abastecer os bairros do centro da cidade. Toda programação é gratuita e está disponível no site e nas redes sociais da Prefeitura.