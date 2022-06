Plantio de mudas marca Dia do Meio Ambiente em Magé. - Divulgação/Gilson Costa Jr.

Publicado 06/06/2022 14:00 | Atualizado 07/06/2022 10:00

Magé - No dia 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, e nesta segunda-feira (6) estudantes da rede municipal participaram de uma ação de conscientização e reflorestamento na Praça da Igreja Nossa Senhora da Piedade, em Bongaba. A ação foi uma parceria da Secretaria de Meio Ambiente com a Secretaria de Educação e Cultura e cerca de 80 mudas de Ipê foram plantadas no terreno.

“É de suma importância mostrar para nossas crianças, o reflorestamento e o cuidado com o meio ambiente. As árvores são como nossos pulmões e temos que ensinar para as crianças a importância da preservação, tendo em vista que Magé tem uma das maiores unidades de conservação da Mata Atlântica e de manguezal”, explicou o secretário de Meio Ambiente, Silvio Furtado, que ressaltou ainda os trabalhos de conservação em Magé, como a revitalização do Parque Natural Barão de Mauá e a criação da Unidade de Conservação da Mata Atlântica, na Vila Nova.

O trabalho da Educação em relação ao meio ambiente não se resume apenas ao plantio das mudas. As escolas mageenses realizam trabalhos diários com as crianças sobre o tema, inclusive com a participação no Projeto Rios de Águas Limpas, que recolhe resíduos de óleo vegetal para diminuir a contaminação de rios e oceanos.

“Hoje não é apenas um plantio de árvores, hoje estamos dando continuidade a um trabalho de conscientização ambiental feito nas salas de aula diariamente. A gente celebra hoje a data, mas o mais importante é que essa conscientização é feita todos os dias. Estamos com esse trabalho em parceria com o Instituto Libertas, de coleta de resíduos do óleo vegetal, que reforça a conscientização sobre o dia a dia do aluno, porque o óleo que antes era rejeitado no cotidiano agora é reaproveitado”, disse Sandra Ramaldo, secretária de Educação e Cultura.

O evento contou ainda com a participação do professor Sidney Oliveira, do Instituto Libertas, com a apresentação da banda marcial da Escola Municipal Eny da Silva e com apresentação musical de voz e violão com a canção O Sal da Terra, de Beto Guedes.