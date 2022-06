Semifinal do Canta Magé Kids tem recorde de votação com mais de 52 mil votos. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 07/06/2022 06:13 | Atualizado 07/06/2022 20:25

Magé - Emoção e muita alegria definiram o clima da semifinal do Canta Magé Kids, que aconteceu no último sábado (4) e teve recorde de votação on-line com mais de 52 mil votos computados. Os cinco trios soltaram a voz numa disputa de tirar o fôlego com hits como Super Fantástico, Uni Duni Tê e Aquarela, e outros mais atuais, como Baby, Me atende e Livre Estou (tema do filme Frozen). Os jurados indicaram dois de cada trio e, no site da Prefeitura, o público definiu os finalistas: Gabriel Pacheco (9.310), Brenda Prado (7.915), Thamires Rangel (6.528), Ágatha Pontes (7.915) e Lalá (1.700).

“A grande final é no próximo sábado, mas até aqui já temos a sensação de dever cumprido. Estamos dando a oportunidade e espaço para os cantores e artistas mirins da cidade que tiveram a oportunidade de chegar até aqui. Apenas cinco foram classificados para final, mas todos são estrelas, porque tiveram a coragem de subir a um palco como este, se expor e se apresentar. A gente está grato ao prefeito Renato Cozzolino pela oportunidade e a cidade de Magé”, agradece o apresentador da competição e secretário de Comunicação e Eventos, Bruno Lourenço.

Os pais se emocionaram durante a live. Juntos, torceram pelos seus filhos e mostraram união com choro, abraços e muito companheirismo. A Rosana, mãe do Gabriel Pacheco, se emocionou mais ainda quando teve a certeza que o filho passou para final.

“É uma emoção muito grande ver o meu filho cantando. O evento é maravilhoso, a organização e o cuidado com as crianças também. Nós, pais, ficamos ali com o coração apertado, ao mesmo tempo que a gente incentiva, a gente precisa ter pé no chão, porque tem a possibilidade de perder ou ganhar. Ele ganhou, está na final e seja o que Deus quiser. Quero parabenizar a Prefeitura pelo evento”.

Com alto nível dos candidatos, os jurados discutiram entre si para escolher aqueles que foram para votação popular. A fonoaudióloga, jurada e preparadora vocal do concurso, Carine Abreu, contou que foi difícil a escolha.

“O nível da competição está altíssimo e estamos chegando a um consenso, mas nem sempre conseguimos. Às vezes discordamos, mas sempre escolhemos pela qualidade da apresentação e com os critérios técnicos, mas confesso que hoje foi bem difícil”.

No próximo sábado (11), no palco do Aniversário de 457 anos de Magé, às 17h, na Arena Magé, os finalistas se apresentam. O vencedor será escolhido pelo voto do público de casa pelo site oficial do município. O espaço será aberto ao público uma hora antes do evento e quem acompanha de casa, a transmissão será feita pelo YouTube da Prefeitura.