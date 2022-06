Estudantes de Magé são orientados para uma alimentação saudável. - Divulgação.

Publicado 06/06/2022 18:28 | Atualizado 07/06/2022 10:37

Magé - As crianças e adolescentes da rede municipal de ensino de Magé não só consomem alimentos de qualidade como são orientados para escolher os itens mais adequados para uma alimentação saudável e com alto valor nutricional. O Programa Saúde na Escola (PSE), trabalho intersetorial que envolve as Secretarias de Saúde e Educação, está realizando, neste mês de junho, diversas atividades, como antropometria (aferição de peso e altura) e orientações sobre alimentos, com alunos de todos os segmentos nas unidades de ensino para celebrar o Dia Nacional de Conscientização contra a Obesidade Mórbida Infantil, comemorado no último dia 3.

“Estas ações são de suma importância, pois é na infância que criamos nossos hábitos alimentares assim como a escola é um importante espaço promotor de hábitos saudáveis. Estamos atuando na promoção da saúde, promovendo a alimentação saudável e abordando a sua importância no combate à obesidade infantil, que é um grande desafio para a saúde pública”, argumentou Ana Beatriz Cardoso, coordenadora do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan).

A coordenadora do PSE, Eliane Moraes, também detalhou a articulação para prevenir doenças no público infantojuvenil.

“O PSE realiza ações diversas, como: combate ao mosquito Aedes aegypti; promoção das práticas corporais, da atividade física e do lazer nas escolas; prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas: promoção da cultura de paz, cidadania e direitos humanos; promoção e avaliação de saúde bucal e aplicação tópica de flúor; verificação da situação vacinal; segurança alimentar e nutricional e da alimentação saudável e prevenção da obesidade; promoção da saúde ocular e identificação de educandos com possíveis sinais de alteração; prevenção à Covid-19; entre outras”, descreveu Eliane.

Para atingir o objetivo da prevenção e combate à obesidade infantil, e em conjunto ao PSE, é realizado em paralelo o programa Crescer Saudável, que engloba crianças da creche ao ensino fundamental I e possui ações de vigilância alimentar e nutricional, promoção da alimentação saudável e da atividade física e acompanhamento de crianças com obesidade.