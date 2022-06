Publicado 07/06/2022 08:00 | Atualizado 07/06/2022 20:28

Magé - A Prefeitura de Magé anunciou mudanças no tráfego para quem for aos shows de aniversário de 457 anos de fundação de Magé, que começam na noite desta quarta-feira (08/06) e seguem até o próximo sábado (11/06). A Secretaria Municipal de Transportes planejou alterações no trânsito nas imediações para facilitar o acesso à Arena Magé, em Bongaba, Piabetá. O esquema especial de tráfego inclui embarque e desembarque específicos para ônibus, carros de aplicativo e táxis,12 áreas no entorno para estacionamento de veículos particulares e interdição de vias ( Mapa ).

Paradas de ônibus, carros de aplicativo e táxis – Para quem vai de ônibus, carro de aplicativo ou táxis (na chegada e saída do evento), as paradas serão na Avenida Santos Dumont: nas imediações do Hospital do Olho, para quem sair de Magé, Suruí e Mauá, e nas imediações da fábrica JP Marmoraria, para sair de Piabetá. O público caminhará de 200 a 500 metros até a área dos shows.

Estacionamentos – Para quem vai de veículos particulares, os motoristas terão à disposição dois grandes e principais estacionamentos e outros 10 que serão preenchidos à medida da chegada do público. Um após a rotatória da Avenida Santos Dumont, à direita, para quem sairá de Mauá e Magé. O outro na rua do Hospital do Olho, para quem sairá de Piabetá.

Os ônibus e vans de excursão também terão um estacionamento exclusivo, localizado na Rua Léa (referência – via quase em frente ao Fórum de Piabetá).

“Como não temos dimensão exata de onde será o maior fluxo de veículos (Magé ou Piabetá), vamos abrindo os estacionamentos auxiliares de acordo com a necessidade”, explicou o secretário municipal de Transportes, Junimar Borges.

Interdição de vias – Serão interditadas para dar mais fluidez ao trânsito e facilitar a circulação de ambulâncias e viaturas policiais e dos bombeiros, a Avenida Mauá e a Rua A até a Rua Baronesa de Mauá, a partir das 15h e liberadas às 4h da madrugada, em todos os dias de shows.

Apesar de todo o planejamento da engenharia de tráfego, o secretário municipal de Transportes dá uma boa dica para evitar possíveis transtornos.

“Chegue o mais cedo que puder ao evento. Afinal, os portões para acesso à área dos shows serão abertos às 17h”, disse informando ainda agentes de trânsito estarão em todas as áreas de interdição, paradas de transporte público e estacionamento para direcionar e orientar motoristas e público em geral.