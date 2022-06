Gabriel Pacheco é o campeão do Canta Magé Kids. - Divulgação/Lucas Santos.

Gabriel Pacheco é o campeão do Canta Magé Kids.Divulgação/Lucas Santos.

Publicado 13/06/2022 07:00 | Atualizado 13/06/2022 15:49

Magé - Uma explosão de emoção e alegria. Assim foi a grande final do Canta Magé Kids, realizada pela Prefeitura na noite do último sábado (11/06), como parte da programação em comemoração oficial aos 457 anos de fundação do município. O campeão foi Gabriel Pacheco, que obteve incríveis 22.875 mil votos do público; com Agatha Pontes que ficou em segundo lugar, com 15.870 mil votos e Thamires Rangel, em terceiro com 10.300 mil. A votação aberta do público no site da Prefeitura obteve um total de mais 66 mil votos somando a votação dos cinco finalistas (incluindo Brenda Prado -10.176 votos e Lalá com 6.552).



Apostando mais uma vez no estilo gospel, Gabriel Pacheco, de 11 anos, venceu a disputa. Na segunda live eliminatória, ele avançou no concurso com “O Extraordinário”. Na semifinal, devido a um sorteio previsto no edital, interpretou com seu trio “Livre Estou”, música-tema do filme Frozen.



“Além da felicidade, estou me sentindo muito realizado porque, ganhando ou não, eu consegui chegar até aqui”, resumiu o tranquilo e humilde campeão.



A vice-prefeita Jamille Cozzolino revelou sua emoção de acompanhar e curtir todo o evento.“Realmente estou muito emocionada, com tantas crianças talentosas que abrilhantaram este palco pelo qual passaram tantos artistas renomados do país, nos últimos dias. Quero parabenizar à Secretaria de Comunicação e Eventos e outras Pastas envolvidas neste projeto lindo e ao prefeito Renato Cozzolino por acreditar e incentivar a arte e a cultura do nosso município”, disse a vice-prefeita.



O secretário municipal de Comunicação e Eventos, Bruno Lourenço, também avaliou como muito positivo o resultado do concurso.“Foi uma grande festa, uma grande oportunidade de revelar para a cidade os talentos infantojuvenis que temos em Magé. E a oportunidade de fazer a final dentro da Arena Magé nas comemorações dos 457 anos do município é uma forma clara de demonstrar que o nosso governo e o prefeito Renato Cozzolino valorizam a arte e a cultura da cidade. Os dois segmentos merecem investimentos do governo municipal”, explicou o secretário.



A final do Canta Magé Kids contou ainda com a participação especial de sete semifinalistas, que cantaram e encantaram mais uma vez o público com seus talentos. Foram eles: Pedro de Suruí, Willian do Piseiro, Nicolle Souza, Laura Letícia, Camilly Benites, Karen e Manuzinha Estrela.

Sobre o concurso – A 1ª edição do Canta Magé Kids teve cerca de 60 inscrições com 30 candidatos classificados nas audições e, posteriormente, às três lives eliminatórias, cuja semifinal com 15 participantes definiu os cinco finalistas. A coordenação do concurso disponibilizou, em todas as etapas da disputa, apoio emocional através da atuação de psicólogas da rede municipal de saúde, além de um workshop sobre técnicas vocais e de relaxamento para os artistas mirins e palestra sobre gerenciamento da carreira aos responsáveis.



O concurso foi aberto a crianças e adolescentes de 7 a 15 anos, moradoras de Magé; e a premiação do concurso foi de R$5 mil ao 1º colocado, R$ 3 mil à 2º colocada e R$ 2 mil à 3º ao terceiro colocado e troféus aos três.