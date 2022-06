Estação de Tratamento de Água será inaugurada no próximo dia 12. - Reprodução.

Publicado 07/06/2022 20:49

Magé - Durante a programação dos 457 anos de Magé, a cidade ganhará a Estação de Tratamento de Água (ETA), que será inaugurada no próximo domingo 12/06. A Estação trará água tratada para a torneira de cerca de 65 mil moradores do primeiro distrito. A Inauguração acontece às 11h, dentro do calendário de eventos da festa, na Vila Esperança. A ETA terá capacidade para realizar o tratamento de 330 litros por segundo, além de conseguir armazenar 5 milhões de litros de água. O prefeito Renato Cozzolino acredita que a inauguração marcará uma nova era. “Magé tem água em abundância e boa parte dessa água escorria pelos ralos. Esperamos acabar com esse problema crônico e oferecer a todos um produto essencial para a vida”, comentou.

Responsável pelo funcionamento da estação, a empresa Águas do Rio informou que, com a inauguração da ETA e com investimentos em extensão de redes, Magé, Santo Aleixo, Suruí e Guia de Pacobaíba terão o abastecimento regularizado. “Desde que iniciamos as operações, realizamos estudos para melhorar o fornecimento de água no município, com problemas históricos. Assumimos o serviço para concluir a ETA, que vai mudar a realidade da cidade”, disse o coordenador de Operações da empresa no município, Felipe Vasquez. Ele acrescentou que, dessa forma, cerca de 114 mil pessoas serão afetadas pela melhoria no fornecimento de água.

De acordo com a Águas do Rio, o sistema de abastecimento de água em Magé é composto também por três unidades de Tratamento. A água que abastece Piabetá e adjacências vem da captação da Cachoeira do Véu da Noiva, no bairro Cachoeira Grande. Em Santo Aleixo e parte do Centro, o abastecimento é feito pelos mananciais Riachão da Lagoinha e Rio do Pico. A outra parte do Centro de Magé é abastecida pela Cachoeira do Paraíso, localizada na divisa com Guapimirim, Nova Friburgo e Cachoeiras de Macacu. A empresa comunicou que pretende investir, em toda a Baixada Fluminense, R$ 3,2 milhões e criar 15 mil empregos indiretos.