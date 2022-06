Ao todo, 114 mil pessoas serão beneficiadas em todo o município com nova ETA. - Divulgação/Gison Jr.

Publicado 13/06/2022 16:28

Magé - A Estação de Tratamento de Água (ETA) da Vila Esperança é abastecida pelo Rio Roncador e tem capacidade para armazenar 5 milhões de litros de água. A concessionária Águas do Rio informou que serão investidos R$ 638 milhões para universalizar os serviços de água e esgoto na cidade em 12 anos. Nesta primeira fase, os bairros beneficiados são Flexeiras, Tênis Clube, Centro, Roncador, BNH, Maria Conga, Barbuda, Canal, Vila da Liberdade e Vila Esperança. A concessionária informou também que 2 mil metros de rede já foram assentados na cidade, mais especificamente nas ruas Saquarema, Laura Brasil, Manoel Afonso Cardoso e Farmacêutico Deodoro Pinto. Durante o processo inicial, cerca de 65 mil pessoas serão afetadas.



A Águas do Rio garantiu ainda que haverá uma segunda fase de melhorias no abastecimento de água em Magé e, dessa vez, serão contemplados os distritos de Suruí e Guia de Pacobaíba. “Ao todo, teremos 114 mil pessoas beneficiadas em todo o município”, registrou o presidente da Águas do Rio, Alexandre Bianchini. Ele falou do esforço da concessionária para deixar a estação da Vila Esperança pronta em seis meses. “Era uma obra iniciada em 2008, ou seja, há 13, 14 anos. Terminá-la rapidamente só foi possível graças a uma nova realidade vivida pelo Estado do Rio hoje”, afirmou.



2022 Motivos para Fazer Melhor



Antes da inauguração da ETA, um exemplo cívico pôde ser visto por quem foi à Avenida Coronel João Valério, no Centro de Magé, assistir ao desfile de 4 mil alunos de 20 escolas e 13 creches da rede municipal de ensino do primeiro distrito. A secretária Municipal de Educação, Sandra Ramaldo, saudou o retorno de uma festa tão representativa para a cidade. “No ano passado, o desfile não aconteceu por conta da pandemia. Por isso mesmo, nossos alunos estavam muito motivados para realizarem uma linda celebração”, comentou. O prefeito Renato Cozzolino, acompanhado da secretária Sandra e da primeira-dama Lara Torres, abriu o evento, desfilando à frente da Banda Sociedade Marcial Santa Cecília.



O desfile teve como tema “2022 Motivos para Fazer Melhor”. Além da vice-prefeita Jamille Cozzolino, praticamente todo o secretariado de Magé participou das atividades de encerramento deste domingo. Também estiveram nos eventos o deputado federal Dr. Luizinho; o líder do Governo na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), deputado estadual Márcio Pacheco; o presidente da Companhia Estadual de Águas e Esgoto (Cedae), Leonardo Soares; e diversos vereadores mageenses.

Inauguração de Estação de Tratamento de Água. Divulgação/Gilson Jr.

Desfile cívico finaliza festa dos 457 anos de Magé. Divulgação/Gilson Jr.