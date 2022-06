Enel realiza oficinas e troca de lâmpadas em Magé nesta terça-feira (14). - Divulgação.

Publicado 13/06/2022 19:58

Magé – A Enel Distribuição Rio promove nesta terça-feira (14/06) oficinas com dicas de consumo consciente de energia e troca de lâmpadas em Magé. As iniciativas integram o projeto Enel Compartilha Consumo Consciente e são voltadas para o uso da energia em casa, com a utilização correta dos aparelhos domésticos, evitando gastos desnecessários.

Os participantes também vão poder trocar lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, que têm alto consumo de energia, por outras de LED que são até 80% mais econômicas e duram 10 vezes mais. Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para troca por até duas lâmpadas por unidade consumidora. As oficinas acontecem das 10h às 12h, na Rua H N, número189, no bairro Fragoso, e das 14h às 16h, na Rua Roberto Bussinger número 8, em Nova Manilha.

Sobre a Enel Distribuição Rio

A Enel Distribuição Rio, subsidiária da multinacional italiana Enel, atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia. A estratégia de atuação da Enel é baseada no seu Plano de Sustentabilidade e nos compromissos assumidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.