Prefeitura de Magé libera "Habite-Se" dos condomínios Lótus e Lírios, do antigo Programa Minha Casa Minha Vida, no bairro Maria Conga. - Divulgação.

Publicado 14/06/2022 16:00 | Atualizado 14/06/2022 17:14

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Habitação e Urbanismo, liberou o Habite-se de 832 apartamentos que compõem os “Condomínios Lótus e Lírios” do antigo programa Minha Casa Minha Vida, no bairro Maria Conga. A liberação aconteceu após a inauguração da Estação de Tratamento de Água da Vila Esperança que está abastecendo as residências.

“A liberação desses apartamentos é uma vitória para o povo de Magé. Um condomínio ficou pronto em 2017, outro em 2018 e de lá para cá os cadastrados aguardam o término do processo da Caixa para liberação total dos imóveis, que só foi possível após a emissão do Habite-se pela Prefeitura. Desde o início do governo, buscamos soluções para liberar esses imóveis e agora como o condomínio tem água liberamos para que essas pessoas realizem o sonho da casa própria”, explica o prefeito Renato Cozzolino.

Em novembro de 2021, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos fez um chamamento para atualização de dados dos cadastrados pelo programa. Mais informações sobre a entrega dos apartamentos serão divulgadas pela pasta, em breve, após os trâmites legais com a Caixa Econômica e a construtora responsável pela obra.