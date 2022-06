Prefeitura de Magé entrega caixas de história da cidade para diretores, professores e instituições. - Divulgação/Phelipe Santos

Publicado 15/06/2022 07:00 | Atualizado 15/06/2022 20:40

Magé - Em 2021, Magé implantou três novas disciplinas na grade curricular da rede municipal de ensino. Uma delas foi a História, Geografia, Turismo e Meio Ambiente de Magé (HGTM) para que os alunos conheçam mais sobre a cidade onde moram. Para reforçar o material didático, Magé ganhou da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, caixas de História de Magé, através de uma pesquisa realizada pela Faculdade de Formação de Professores. O material foi entregue nesta segunda (14) aos diretores, professores de história do 6º ao 9º ano e algumas instituições da cidade.

“A história de Magé é muito discutida e esse material é resultado de uma pesquisa da UERJ que chega para nós como instrumento didático para que o professor possa trabalhar em sala de aula. É uma caixa composta por um manual para o professor e proposta de atividades para serem desenvolvidas em função do conteúdo da história do município”, explica a diretora do Departamento de Ensino da Secretaria de Educação e Cultura, Maria Rita Luzório.

Lançada em 2007, a caixa doada pela UERJ foi apresentada aos professores, diretores e representantes de instituições pelo professor Luís Reznik, orientador da pesquisa e coordenador nacional do mestrado profissional em ensino de História.

“Esse material foi organizado e elaborado por um grupo de professores da UERJ coordenado por mim. Tivemos ajuda de historiadores da localidade, como Felipe Ribeiro e Jussara Barbosa. A gente entende que esse material é muito rico para se trabalhar com os alunos do ensino fundamental, porque ele apresenta não somente um pouco da história e do patrimônio, mas ele tem uma metodologia de trabalho ativa. Os estudantes podem construir junto aos documentos (gráficos, fotografias, textos e tabelas) atividades em sala com foco na construção do conhecimento. A ideia da caixa é que as atividades que formulamos sejam exemplares para que o professor com o aluno possa formular outras atividades através do conteúdo”, detalha Luís.

Ao lado dos vereadores Vinícius Nina, Fernando do Salão e Tita, a secretária de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo, agradeceu à coordenação de história da rede municipal pela parceria que vai enriquecer os conhecimentos dos alunos e a todos os profissionais da rede presentes.

“Magé ganhou mais um presente de aniversário, porque o município tem uma história riquíssima e hoje com a caixa nossos alunos poderão mergulhar nessa história da melhor maneira possível. Os professores e diretores receberam todo esclarecimento do material. Só temos que agradecer a todos envolvidos por buscar essa parceria e trabalhar cada vez mais pela história e cultura de Magé”.