Polícia Militar prende homem com 10 kg de fios roubados em Magé.Divulgação/PMRJ.

Publicado 23/06/2022 12:06 | Atualizado 23/06/2022 21:37

Magé - Policiais do 34° BPM (Magé) prenderam na madrugada desta quinta-feira (23) um homem acusado de roubar 100 kg de fio no bairro Jardim Esmeralda, em Magé. Segundo a PM, agentes estavam em patrulhamento pela Estrada Adam Blummer, quando viram o suspeito pendurado em um poste cortando os cabos de telefonia com um arco de serra. O acusado, detido em flagrante, informou aos policiais que estava acompanhado de outros homens que estavam em um automóvel. Os outros envolvidos fugiram ao perceberem a aproximação da viatura.

Além dos 100 kg de fiação telefônica, a ferramenta utilizada no roubo também foi apreendida pelos agentes. A ocorrência foi encaminhada para a 65ªDP (Magé).