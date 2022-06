Ao todo, 78 lotes de bens inservíveis, de carros sem recuperação a carteiras escolares, foram colocados à venda. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Ao todo, 78 lotes de bens inservíveis, de carros sem recuperação a carteiras escolares, foram colocados à venda.Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 23/06/2022 22:00

Magé - Uma grande quantidade de sucata de veículos, máquinas, peças para automóveis e caminhões, material de escritório e material hospitalar que está amontoada em um galpão da Prefeitura de Magé, na Piedade, será colocada para leilão. Há cerca de 15 anos, a administração municipal não realiza uma ação desse tipo. São 78 lotes de bens inservíveis, que devem, segundo informações do leiloeiro, render algo em torno de R$ 400.000 de retorno para os cofres públicos.



“Ao invés de termos sucatas ocupando espaço e provocando gastos, faremos o leilão para transformar algo que não serve mais em dinheiro. E vamos liberar o galpão para que seja utilizado com bens que ainda nos sirvam”, informou o prefeito de Magé, Renato Cozzolino.



O maior lote posto à venda tem o lance mínimo inicial de R$ 15.000 e é o de número 36, que consiste em sucata de peças para aproximadamente 30 viaturas. Outros lotes que também chamam atenção são: sucata ferrosa proveniente de material odontológico, com maior lance de R$ 1.500; sucata ferrosa proveniente de material hospitalar, com maior lance de R$ 2.000; uma ambulância do SAMU sem condições de uso nem de recuperação, com maior lance de R$ 1.300; e sucata de carteiras escolares, com maior lance de R$ 500.



Todo o material, que foi levantado pelas secretarias de Administração e de Governo, poderá ser visitado pelos interessados nos próximos dias 7 e 8, das 9h às 12h e das 13h às 16h, no galpão da Rua Dra. Lais de Miranda Tavares, 125 , no Roncador, Piedade.