Cerca de 300 alunos de Magé concluem Programa Educacional da PM.Divulgação/Lucas Santos.

Publicado 24/06/2022 13:05 | Atualizado 24/06/2022 19:02

Magé - O Poliesportivo Edson Silva, na Praia do Anil, ficou lotado, nesta quinta-feira (23/06), para a formatura de 296 alunos do 5° ano do ensino fundamental de quatro escolas da rede municipal de ensino de Mauá, no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) da Polícia Militar do Estado do Rio.

"Quero parabenizar este trabalho que a Polícia Militar faz com o apoio da Prefeitura. Este programa é muito bacana e importante para o desenvolvimento das nossas crianças, que levarão os ensinamentos para o resto da vida delas", disse o prefeito Renato Cozzolino que participou da cerimônia.

Para a secretária municipal de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo, o Proerd agrega muito à formação cidadã dos estudantes.

"Temos esta parceria há muito tempo e, a cada dia mais, a gente vê que os alunos que participam conseguem ter o entendimento real e necessário do que é bom para eles”, definiu a secretária.

O instrutor do Proerd, sargento José Jorge Goyanna, detalhou os ensinamentos das aulas ministradas nas escolas uma vez por semana, durante cinco meses.

"O objetivo é ensinar os alunos a ficarem longe das drogas, mas ajudamos também a eles tomarem decisões assertivas e com responsabilidade para a vida. Para isso, trabalhamos várias questões, como autoestima, comunicação, amizade e pressão dos colegas. É uma lição atrás da outra", revelou o sargento Goyanna que atua no Proerd em Magé há 19 anos.

Os alunos que cursaram o Proerd pertencem às Escolas Municipais Padre Gilmar, João Experidião dos Santos, Paulo Freire e Horácio da Silva Melo Filho. Também participaram da cerimônia os vereadores Valdeck, Léo Freitas e Leandro Rodrigues.

O que é- O Proerd é uma iniciativa educacional baseada no DARE (Drug Abuse Resistance Education), programa educacional americano criado em Los Angeles em 1983. Já existe no Brasil há 30 anos, e o Estado do Rio foi o primeiro a adotar o programa no país. É realizado em escolas públicas estaduais e municipais, para crianças e adolescentes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.