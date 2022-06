Mais de 160 kg de ração animal são descartados pelo Procon em Magé. - Divulgação.

Mais de 160 kg de ração animal são descartados pelo Procon em Magé.Divulgação.

Publicado 30/06/2022 07:30

Magé - A partir de denúncias da população, equipes do Procon Magé notificaram, esta semana, uma loja instalada no 1º Distrito da cidade que comercializava ração de cachorros, gatos e pássaros com validade vencida e/ou sem validade. Cerca de 160 kg dos produtos foram apreendidos e descartados pelo Procon, que notificou o estabelecimento para a devida adequação.



“Voltaremos para nova fiscalização após um prazo que estabelecemos. Em caso de reincidência de irregularidades, o estabelecimento fica passível de receber uma multa no valor de R$ 50 mil”, explicou o diretor do Procon Magé, Victor Figueiredo.



A operação denominada “Vira-Latas” foi realizada ainda pelo Procon Magé em outras cinco lojas de ração, na mesma região. Os estabelecimentos foram orientados ainda em relação às documentações necessárias para a exploração da atividade, a precificação dos produtos e sobre a validade de produtos manipulados pelos comércios.