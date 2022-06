Campanha ‘Aqueça um coração’ recebe doações nos Cras e Creas. - Divulgação.

Campanha ‘Aqueça um coração’ recebe doações nos Cras e Creas.Divulgação.

Publicado 29/06/2022 09:24 | Atualizado 29/06/2022 21:46

Magé - Devido às baixas temperaturas no município, a Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, retornou a campanha ‘Aqueça um Coração’ para receber agasalhos e cobertores que serão doados à população em situação de vulnerabilidade. As doações podem ser feitas das 9h às 17h em uma das unidades do Centro de Referências de Assistência Social (CRAS) ou Centro de Referência Especializado de assistência social (CREAS).



“Colocamos pontos já conhecidos na cidade como os CRAS, CREAS com as caixas para receberem as doações. Se o seu coração foi tocado por essa campanha, para ajudar aqueles que mais precisam, ainda mais nesse momento social tão delicado, contamos com sua doação”, detalha a primeira-dama, Lara Torres.



Em 2021, cerca de 5 mil peças entre roupas, cobertores e calçados foram recolhidos pela Prefeitura de Magé através da Campanha ‘Aqueça um Coração’, que está recebendo doações de agasalhos, roupas, calçados e cobertores para distribuir aos acolhidos pela rede socioassistencial e das residências terapêuticas da cidade. A campanha continua e a Secretaria de Saúde é o mais novo posto de coleta na cidade, totalizando 17 polos.