Conselho da Criança e Adolescente realiza seminário sobre violência sexual e doméstica.Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 27/06/2022 20:00 | Atualizado 27/06/2022 23:30

Magé - A Casa dos Conselhos de Magé recebeu nesta segunda-feira (27/06), um seminário realizado pelo Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente (CMDCA) para apresentação e divulgação do Fluxo de Atendimento aos casos de violência sexual e doméstica e do Plano Municipal de Enfrentamento da Violência Sexual contra a Criança e o Adolescente. O evento reuniu profissionais de diversos setores que atuam diretamente no atendimento ao público infantojuvenil.



“Viemos por meio desse seminário dar visibilidade a esses documentos e colocar em prática esse fluxo de atendimento e o plano, para possamos trabalhar em cima da política pública de enfrentamento à violência doméstica e sexual contra nossas crianças no município de Magé. A criação do fluxo de atendimento e do plano de enfrentamento à violência sexual e doméstica contra a criança e o adolescente foi uma deliberação do CMDCA e contou com a participação dos conselheiros de direito, sociedade civil, CREAS e Conselho Tutelar em sua elaboração”, explicou a presidente do CMDCA, Carla Lobo.



O fluxo de atendimento aos casos de violência contra crianças e adolescentes funciona como ação conjunta do Ministério Público, hospitais e unidades de saúde, escolas e creches, delegacia, polícia militar, Conselho Tutelar, rede socioassistencial e CREAS. A porta de entrada são denúncias através das redes de saúde, educação e assistência social ou delegacias, com encaminhamento para atendimento com escuta especializada no Centro de Pediatria de Piabetá. A verificação de procedência é realizada pelo MP e delegacias, que encaminham o acompanhamento para o CREAS e o monitoramento para o Conselho Tutelar, dando prosseguimento ao caso.