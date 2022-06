Magé cadastra MEis para acesso a crédito do Governo do Estado. - Reprodução.

Publicado 24/06/2022 19:46

Magé - A Prefeitura de Magé esta realizando cadastro de Microempreendedor Individual (MEI) para acesso a crédito do Governo do Estado, que quer impulsionar o seu negócio comprando mais matéria-prima, equipamentos para aumentar a produção ou fazer outros investimentos para crescer a lucratividade.

A Secretaria de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda de Magé firmou uma parceria com a Agência Estadual de Fomento (AgeRio) e está cadastrando os interessados no programa de crédito oferecido pelo órgão ligado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais. Uma das principais vantagens é a obtenção de empréstimo com taxa de juros de apenas 0,25% ao mês.



De acordo com a Secretaria de Trabalho, podem se candidatar à aquisição do crédito os MEIs com faturamento anual de até R$ 360 mil. Os valores do financiamento variam de R$ 1 mil a R$ 21 mil, e o pagamento é parcelado em seis (no mínimo) até 24 vezes (máximo). Para obter o crédito, é preciso ainda um avalista individual ou solidário e não ter restrições no Serasa.



"Esta é mais uma ação concreta do governo municipal para impulsionar o desenvolvimento socioeconômico da nossa cidade, gerando emprego e renda para os mageenses", disse o secretário de Trabalho, Fernando Cozzolino.



Os interessados em se cadastrar no programa devem se dirigir à Casa do Empreendedor, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O endereço é Rua Sebastião Reis 21, Flexeiras, Magé. Mais informações no WhatsApp da Secretaria, que é o 96962-8462.