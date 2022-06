As inscrições encerram neste sábado (25/6). - Divulgação/Detran.RJ.

As inscrições encerram neste sábado (25/6).Divulgação/Detran.RJ.

Publicado 24/06/2022 06:12 | Atualizado 24/06/2022 19:34

Magé - O Detran/RJ está retomando os cursos presenciais na Escola Pública de Trânsito, no Centro do Rio. Já estão abertas inscrições para os cursos regulares de Mototáxi e Condução de Veículos de Emergência. O objetivo é capacitar os motoristas profissionais que pretendam exercer o transporte remunerado de pessoas ou a condução de veículos de emergência. As inscrições encerram neste (25/6).

As vagas são limitadas e, para se inscrever, basta acessar o Link . Os cursos serão ministrados na Escola Pública de Trânsito (Av. Mem de Sá, 163 – Lapa), entre os dias 27/06 e 04/07 (Mototáxi) e entre os dias 27/06 e 08/07 (Condução de Veículos de Emergência).

Para se matricular no curso de Mototáxi, os condutores deverão cumprir os requisitos abaixo:

• Ter completado 21 (vinte e um) anos.

• Estar habilitado, no mínimo, há 2 (dois) anos na categoria "A".

• Não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir, cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), decorrente de crime de trânsito, bem como estar impedido judicialmente de exercer seus direitos.

• Original do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo no nome do próprio ou o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em nome do proprietário (caso o aluno não seja o proprietário da motocicleta) mais autorização para utilização do veículo no curso.

• Ter bons antecedentes criminais.

Para se matricular no curso de Condução de Veículos de Emergência, os condutores deverão cumprir os requisitos abaixo:

• Ter completado 21 (vinte e um) anos.

• Estar habilitado em uma das categorias: "A", "B", "C", "D" ou "E".

• Não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir, cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), decorrente de crime de trânsito, bem como estar impedido judicialmente de exercer seus direitos.

• Ter bons antecedentes criminais.