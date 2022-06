Prefeitura de Magé comemora aniversário de 1 ano da reabertura da Unidade de Saúde da Família do Parque Paranhos. - Divulgação.

Prefeitura de Magé comemora aniversário de 1 ano da reabertura da Unidade de Saúde da Família do Parque Paranhos.Divulgação.

Publicado 24/06/2022 13:27 | Atualizado 24/06/2022 19:23

Magé - A Prefeitura de Magé comemorou na última quarta-feira (22), o aniversário de 1 ano da reabertura da Unidade de Saúde da Família (USF) do Parque Paranhos, fechada em 2017.

Cerca de 4 mil pessoas são beneficiadas e acompanhadas diretamente pela unidade. Antes elas precisavam caminhar mais 3km para ter atendimento na USF do Parque Maitá. A unidade já realizou 2.940 visitas domiciliares e 847 consultas de puericultura, preventivos, pré-natal, Programa Hiperdia, com clínico e pediatra, além de dentistas, vacinas curativos e coleta de exames, só no último mês.

“Desde o início da minha campanha prometi que reabriria todas as unidades que foram fechadas e é isso que estamos fazendo. Sem a USF no bairro muitas pessoas não têm acesso aos serviços de Saúde e isso não pode mais acontecer”, garante o prefeito Renato Cozzolino.