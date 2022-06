Solenidade marca posse dos novos conselheiros de igualdade racial. - Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 27/06/2022 08:10 | Atualizado 27/06/2022 22:53

Magé - O novo Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (COMPIR) tomou posse nesta sexta-feira (24) para o biênio 2022/2023. O COMPIR é formado por 28 conselheiros, sendo 14 titulares e 14 suplentes, metade composto pelo governo municipal e outra pela sociedade civil. A solenidade marcou a volta do conselho que ficou sem se reunir desde o início da pandemia.

“É muito importante para nós a retomada desse conselho que discute a igualdade racial. Magé tem 457 anos e digo que a história do estado começou aqui, por isso essa retomada é importante. Vamos discutir as pautas e apresentar para o governo para que a gente possa fazer a política da igualdade racial em Magé. O nosso conselho é consultivo e se reúne com todas as Secretaria, isso para nós é fundamental e tenho certeza que vai funcionar”, explica o presidente do COMPIR,

Ezaquiel Siqueira.

O coordenador de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial, Ualace Souto, falou da importância da Coordenadoria e do Conselho atuarem juntos para fortalecer as políticas públicas. “O governo municipal está sinalizando para sociedade que se preocupa com as questões de igualdade racial e com o bem-estar da população. Pretendemos avançar ainda esse ano com muitas pautas interessantes com o apoio da sociedade civil. Apesar do conselho ser consultivo, não impede que ele fiscalize as ações e as diretrizes das ações na cidade”, detalha.

O COMPIR é vinculado à Secretaria Municipal de Governo, comandada por Letícia Nogueira, também procuradora da cidade. “Como mulher, advogada e representante do poder público vou conseguir ajudar a implantar as pautas da igualdade racial. O conselho pode contar comigo para juntos fazermos a diferença na vida das pessoas”, garante Letícia.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes; a vice-presidente do Conselho Estadual do Direito do Negro, Ana Beatriz Bernardes Nunes e o diretor do Departamento de Cultura de Magé, Victor Hugo Machado, também participaram da mesa de solenidade.