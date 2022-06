Magé lança kit natalidade com enxoval para gestantes do Programa Criança Feliz. - Divulgação.

Publicado 27/06/2022 07:00 | Atualizado 27/06/2022 22:48

Magé lançou nesta sexta-feira (24) o projeto “Gestação e Amor”, que dá às mães assistidas pelo programa Criança Feliz um kit de enxoval básico, com bolsa, banheira, body, toalha de banho, meias e fraldas. Sessenta gestantes receberam o kit natalidade na cerimônia realizada no Magé Tênis Clube.

“A lei que prevê a entrega deste kit natalidade já existe desde 2014 e nunca houve interesse de que ela fosse colocada em prática, mas graças ao governo do prefeito Renato Cozzolino isso está sendo tornando realidade. Esse kit é feito com muito carinho e amor e tem os itens básicos que as mamães precisam para aquele momento”, explica secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes.

A primeira-dama e madrinha da Assistência Social, Lara Torres, também participou do lançamento e falou da emoção de ver o projeto se tornando realidade. “Sou apaixonada pela área social e o programa criança feliz é o meu xodó. Acompanho todas as secretarias, mas a assistência ganha meu coração. Poder presentear as mamães com esse auxílio que elas têm direito e ver a carinha de felicidade de cada uma deixa meu coração alegre e quentinho”.

As mamães Auenne Domingues e Laíza Rodrigues, com nove e oito meses, respectivamente, estão gratas pelo projeto da Prefeitura.

“Está sendo muito importante e legal esse projeto, porque acolhe as mulheres grávidas nesse momento importante que é quando esperamos esperando um bebe. Esse kit e todo suporte nos mostra que realmente somos acompanhadas. Tinham algumas coisas faltando no meu enxoval, esse kit vai ajudar a completar, não só a mim, mas a várias mães”, conta Auenne, mãe da Aymê.

“Participar deste projeto está sendo lindo, porque hoje em dia é difícil a gente encontrar alguém que pense nas gestantes e nos seus bebês. Esse kit está maravilhoso, com certeza vai ajudar bastante e só tenho que agradecer por tudo que estão fazendo”, reforça Laiza, mãe da Yohanna.

Na cerimônia, o prefeito Renato Cozzolino anunciou que o projeto será estendido, em breve, para a maternidade e outra proposta é a criação do auxílio fralda. “Além do auxílio na Assistência também vamos criar um para saúde. Quando as mães saírem da maternidade de Piabetá e da futura maternidade que vamos implantar em Magé nas instalações da Casa de Saúde Nossa Senhora da Piedade elas vão sair também com o kit natalidade. Quero anunciar também que a partir de hoje vou sentar com o secretário de administração para escrever um projeto para câmara aprovar que é o auxílio fralda e quero me comprometer que tudo vai acontecer”, garante.

A gestante interessada em participar do Criança Feliz pode procurar um dos nove CRAS ou a Unidade de Saúde da Família mais perto de casa.