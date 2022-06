Mulher foi presa em flagrante com mais de 4 kg de cocaína dentro de um ônibus na Avenida Simão da Mota. - Divulgação/34BPM.

Publicado 28/06/2022 07:06 | Atualizado 28/06/2022 15:33

Magé - Policiais do 34° BPM de Magé prenderam nesta segunda-feira (27/06), Janaína Pinto da Silva, de 38 anos em flagrante com 4.216 kg de cocaína dentro de um ônibus a Avenida Simão da Mota. A prisão aconteceu após os policiais receberem informações que a mulher estaria transportando as drogas dentro de um ônibus da empresa Santo Antônio, linha Barra-Magé.



Segundo novo comandante do 34° BPM de Magé, André Aires, os policiais encontraram as drogas após revistas dentro do ônibus. A acusada afirmou ter pego o material entorpecente na Penha, e estaria levando para Magé, para entregar um homem no bairro Barbuda. As drogas estavam nomeadas como "Pó da Vila Olímpia" e "Pó da Vale das Pedrinhas". A guarnição procedeu à 60ª DP, para as medidas cabíveis. Contra a Acusada havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de Drogas, e mais 5 passagens pela polícia.



Denúncia



A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 2253-1177. Nesse número, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.