Programa Criança Feliz em Magé ganha troféu de ouro pelo serviço prestado.Divulgação.

Publicado 28/06/2022 16:15

Magé - A Prefeitura de Magé recebeu na última semana um troféu de ouro no Encontro Estadual com os municípios do Rio de Janeiro que executam o Programa Criança Feliz.

“Tivemos um encontro com a secretária nacional do Primeira Infância na Secretaria de Estado e nós recebemos esse troféu pelo desenvolvimento do programa no município. Isso é muito importante para nós porque é o retrato e o reconhecimento do trabalho bem desenvolvido em Magé, nós temos muito apoio do governo para que o programa dê certo”, explica a coordenadora do programa em Magé, Dulcinéia Brum.

Em Magé, são 900 famílias cadastradas no Programa Criança Feliz, que acompanha o desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos e gestantes. O programa é uma importante ferramenta para que famílias com crianças entre zero e seis anos ofereçam a seus pequenos meios para promover seu desenvolvimento integral.

Para se inscrever no programa, as gestantes e responsáveis pelas crianças devem procurar um dos nove CRAS ou uma das Unidades de Saúde da Família de Magé.