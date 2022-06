Prefeito de Magé recebe vídeo de morador e decide reformar poliesportivo. - Divulgação/Lucas Santos.

Publicado 29/06/2022 06:55 | Atualizado 29/06/2022 20:31

Magé - Um dia após receber um vídeo de um morador, pelas redes sociais, mostrando o abandono do Poliesportivo da Vila Operária, em Santo Aleixo, o prefeito de Magé, Renato Cozzolino, decidiu reformar o local nesta terça-feira (28). Renato esteve no ginásio, localizado no terreno onde era o Campo do Vasquinho, e garantiu que as obras começam na semana que vem. “Uma força-tarefa da Secretaria de Infraestrutura vai entrar aqui e começar a reestruturar esse equipamento, que está destruído. O poliesportivo foi construído há cerca de dez anos e nunca foi inaugurado”, afirmou o prefeito.

Com arquibancada, quadra de futebol de salão, banheiros, vestiários e salas para a administração, o ginásio foi construído nos mesmos moldes de outros da cidade. “Sei que os moradores daqui sentem falta do Campo do Vasquinho, onde vinham jogar peladas nos finais de semana. Hoje, como temos essa estrutura toda já montada, o melhor a se fazer é reformá-la”, completou Cozzolino. O Coordenador de Infraestrutura do Segundo Distrito, Vagner Alves, pediu a colaboração da população para evitar que o local continue sendo depredado: “Peço que nos ajudem a cuidar de um bem público”.

Se depender do aposentado Milton Vieira Martins, de 70 anos, e da assistente social Denise Arruda, 45, o Poliesportivo da Vila Operária irá viver grandes momentos. Seu Milton garantiu que vai levar o neto, que, hoje, tem sete anos, para jogar e se exercitar no ginásio reformado. “Hoje, a juventude que frequenta esse lugar abandonado é outra, que tem prioridades muito ruins”, pontuou. Denise disse que, quando viu o prefeito entrando no equipamento, sentiu que alguma melhoria estava por vir. “Tenho acompanhado e vejo que o prefeito tem feito coisas muito boas. Agora, nós vamos usufruir dessas coisas boas aqui também”, disse.