Câmara aprova criação do Conselho Municipal da Juventude. - Divulgação.

Publicado 30/06/2022 11:12 | Atualizado 30/06/2022 19:16

Magé - O plenário da Câmara Municipal de Magé aprovou na sessão desta terça (29) e segue para sanção o Projeto de Lei, de iniciativa do Poder Executivo, que institui o Conselho Municipal da Juventude.

“Nossa gestão tem aberto cada vez mais espaço para que toda a sociedade possa participar das políticas públicas de Magé. Eu que vivencio a vida política vejo a mesma vontade no público jovem da nossa cidade que já tem por natureza uma veia política participativa que só precisa ter voz e vez, e a criação do Conselho da Juventude veio para sacramentar isso. Agradeço à nossa Câmara pela sensibilidade em aprovar esse projeto por unanimidade”, destaca o prefeito Renato Cozzolino, o mais jovem a chefiar o Executivo de Magé.

A proposição visa garantir meios eficazes da participação da juventude na elaboração e implementação de políticas públicas municipais. “Através dessa iniciativa, o Município busca incentivar os jovens a participarem da vida política e social, trabalharem na promoção da cidadania e desenvolverem políticas públicas voltadas para juventude”, ratifica a Procuradoria-Geral de Magé, Dra. Letícia Nogueira.

Magé já conta com a Coordenadoria Municipal de Juventude que tem executado e acompanhado projetos importantes como o Passe Livre Universitário e divulgado o IdJovem. E tal iniciativa “representa um passo a mais na inclusão do jovem na gestão e busca enfrentar, além de diminuir, os constantes problemas vivenciados pela juventude mageense. Nada como discutir com os jovens o que é para atender aos jovens”, completa o coordenador Samuel Estevão.

Representatividade

O marco municipal acontece no período em que ocorre a 13ª edição da Semana do Parlamento Juvenil da Alerj, importante mobilização de jovens que discutem na tribuna da Casa Legislativa Estadual as políticas públicas para a juventude.

Historicamente Magé tem sido representada no Parlamento Juvenil com jovens deputados juvenis atuantes, entre eles Bruno Lourenço que hoje ocupa a pasta da Secretaria Municipal de Comunicação e Eventos.