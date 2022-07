Prefeitura de Magé termina concretagem de 800 metros em Santo Aleixo. - Divulgação.

Publicado 30/06/2022 15:00 | Atualizado 30/06/2022 19:21

Magé - O prefeito de Magé, Renato Cozzolino, esteve na última nesta terça-feira (28), na Rua Duas Barras, no Batatal, para acompanhar o término da concretagem no local. Ao todo, foram utilizadas 200 toneladas de concreto que chegaram, ao longo dos últimos dias, em 30 caminhões para cobrir 800 metros de via. Além de melhorar o acesso dos moradores, a concretagem também vai facilitar o deslocamento dos visitantes até o Poço Silvestre, um ponto turístico muito procurado no município. “Vamos melhorar o caminho até o poço e mudar a vida de quem mora por aqui e sofria muito com as ruas de terra batida, principalmente, na época de chuva”, disse.

Esse era o caso da Adriele Santos, de 25 anos, que mora com o marido e o filho no fim da Rua Duas Barras. No caso dela, o problema não se restringia às ruas sem calçamento, mas também à abertura de um valão a céu aberto bem em frente de casa. “Agradecemos muito não só pela concretagem. O saneamento do valão que ficava aqui melhorou a nossa saúde e o bem-estar. Hoje, deixamos nossos filhos brincando na rua com mais segurança”, assegurou. No caso da manicure e podóloga Valquíria Lopes, 46, as toneladas de concreto ajudaram nos negócios. “Antes, quando chovia, chegava a perder de dois a três clientes por dia por dificuldade de acesso”, explicou.

Para melhorar o tráfego pela rua do Batatal, o coordenador de Infraestrutura do Segundo Distrito, Vagner Alves, disse que precisaram remover muitas pedras no caminho. “Algumas delas tinham sido colocadas pelos próprios moradores em um esforço de tentar melhorar o deslocamento dos carros para entrar e sair das casas”, contou. Vaguinho também disse que, assim que identificaram o esgoto no fim da rua, drenaram o valão e o ligaram na rede existente. O coordenador informou que Santo Aleixo terá mais obras em breve: “O prefeito já anunciou a reforma do Campo do Vasquinho e da Praça Luiz Marrom, do lado do Aranha”.