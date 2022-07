Moradores sentem melhorias com funcionamento da Primeira Estação de Tratamento de Água (ETA) de Magé. - Divulgação.

Publicado 04/07/2022 10:45 | Atualizado 04/07/2022 18:31

Magé - “Quando eu era criança, a minha mãe ia dormir depois das quatro horas da manhã, para ficar esperando a água cair. Ela e minha vizinha ficavam sentadas, vigiando a torneira. Agora a água está caindo e eu estou feliz da vida!”, comemora Elenir Volino, moradora do Centro de Magé. Ela é uma das 65 mil pessoas beneficiadas com o início da operação da Primeira Estação de Tratamento de Água (ETA) da cidade, que garantiu a regularidade do abastecimento do Primeiro Distrito.

Situada no bairro Vila Esperança e entregue pela Águas do Rio há menos de um mês, a estação possui capacidade para tratar 330 litros de água por segundo, com um reservatório que armazena cinco milhões de litros de água.

“Com a ativação da ETA Magé, os moradores que há tanto tempo sofriam com o abastecimento precário já sentem as melhorias. É um importante passo para a transformação da realidade dos mageenses, que agora passam a contar com água tratada, regular e de qualidade”, comenta Paulo Vitor, supervisor de operações da Águas do Rio em Magé.

À medida em que as redes forem sendo ampliadas pela concessionária, a distribuição chegará aos distritos de Magé, Santo Aleixo, Suruí e Guia de Pacobaíba (Mauá), contemplando cerca de 114 mil pessoas.