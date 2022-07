Mais de 150 pessoas passaram pelos serviços nesta segunda-feira (4) no Parque Estrela. - Divulgação.

Mais de 150 pessoas passaram pelos serviços nesta segunda-feira (4) no Parque Estrela.Divulgação.

Publicado 04/07/2022 16:50 | Atualizado 04/07/2022 18:38

Magé - Nesta segunda-feira (4), o Parque Estrela, no sexto distrito de Magé, recebeu serviços da ação social Mais Amor por Você, com atendimento social e de saúde, isenção para segunda via de documentos, bazar social, barbearia, aplicação de flúor e avaliação com dentistas. O projeto que já fez 2.053 atendimentos em 2022 vai percorrer mais três bairros ainda este mês.

“Nós tivemos a primeira temporada que foi no primeiro semestre e, agora, para o segundo, estamos com a agenda lotada. Começamos pelo Parque Estrela que é um bairro muito vulnerável e extremamente volumoso. Trouxemos a garantia de direitos a essa população que tanto precisa! Temos conseguido ampliar e avançar bastante porque o objetivo da ação é atender a camada mais vulnerável da sociedade e nos lugares de mais difícil acesso”, explica a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes.

Mais de 150 pessoas passaram pelos serviços. Uma delas é a Jéssica de Jesus, de 32 anos, que mora no bairro. “Eu vim na ação para aproveitar o atendimento odontológico e outros serviços da saúde. Peguei também roupa no bazar e achei essa ação maravilhosa, espero que tenha mais vezes”, aguarda.

Quem também aproveitou a ação foi Marlon Baldez, de 64 anos, também morador do bairro. “Perdi meu CPF há mais de sete anos e não consegui mais fazer. Aproveitei a ação para emitir a segunda via, fazer minha inscrição no CadÚnico, passar no dentista e ainda vou no bazar pegar umas roupas”, detalha.

A Prefeitura fechou uma parceria com a Odontocompany e a Embelleze para levar mais serviços aos mageenses. Na edição do Parque Estrela, a equipe do André Ricci Barbearia ofereceu cortes gratuitos.

As próximas ações já têm data, hora e local. Na terça-feira (12), Barão de Iriri recebe os serviços na escola municipal do bairro e, no dia 18, é a vez da Escola Professora Elza Teixeira de Paiva, no Buraco da Onça. O horário das ações é das 10h às 14h.