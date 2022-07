Detran-RJ lança Renovação da Habilitação Simplificada. - Divulgação.

Publicado 04/07/2022 18:47

Magé - Os motoristas do estado do Rio de Janeiro podem, a partir desta segunda-feira (4), renovar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) de forma simplificada. O processo é feito quase todo on-line, através do site do Detran.



Os usuários só terão de comparecer aos postos, sem necessidade de agendamento, para tirar uma nova foto e fornecer as impressões digitais – e, depois, para pegar o documento. O usuário poderá escolher qualquer unidade do Detran para fazer a fotografia e a biometria. O atendimento será por ordem de chegada.



O serviço vale para os motoristas cuja CNH tenha sido emitida no Estado do Rio de Janeiro e com o endereço atual em cidades fluminenses. O usuário só poderá fazer o processo on-line na renovação simplificada, sem alteração dos dados do documento anterior ou com a inclusão de informação de atividade remunerada.



Passo a passo



Para a renovação da CNH, o motorista deve ir no site do Detran, em seguida no setor de “Habilitação” e selecionar a opção “Renovação da Habilitação Simplificada – Solicitar”. Antes de iniciar o processo, o usuário deve ter o Duda (Documento Único de Arrecadação) pago.



É necessário indicar o posto do Detran-RJ onde deseja pegar o documento e aceitar as condições do serviço digital.



Para finalizar, o usuário deve ir na aba ‘Documentos Digitais’, imprimir os dois formulários: ‘Renach’ e ‘Endereço de Clínica Médica’. O Renach deverá ser levado ao posto para a foto e a coleta das impressões digitais. Já o Endereço da Clínica, para a realização de exame médico/psicológico.



Após o processo, a pessoa deve ir até o Detran que foi escolhido para realizar os devidos procedimentos.