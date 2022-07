Magé acumula mais de 300 horas de serviço gratuito de aragem do solo em 2022. - Divulgação.

Publicado 06/07/2022 09:15 | Atualizado 06/07/2022 18:57

Magé - Atendendo às necessidades da área rural que tem uma destacada atividade econômica, a Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Agricultura Sustentável, ofereceu cerca de 300 horas do serviço gratuito de aragem do solo aos pequenos produtores da cidade, no primeiro semestre de 2022, além das mais de 1 mil horas ao longo de todo o ano passado. Entre outros destaques, Magé repetiu o 1º lugar no Estado na campanha nacional na vacinação contra a febre aftosa, na 1ª etapa da imunização em maio. Em 2021, também vacinou 100% do rebanho, com o imunizante e aplicação gratuitas em propriedades com até 100 animais.

Outros números significativos da Agricultura foram: mais 15 quilômetros de estradas também recuperadas no distrito agrícola nos seis primeiros meses de 2022, além dos 50 quilômetros no ano anterior e o Disque-Abelhas que atendeu quase 40 chamados da população até junho deste ano, além dos 90 em 2021.

Compras compartilhadas – O apoio do governo municipal aos agricultores mageenses tem também um destaque especial: a compra compartilhada de insumos e mudas para os plantios. No ano passado, foram 144 agricultores beneficiados com a compra coletiva de calcário; este ano já foram 26 até junho de 2022.



No caso das mudas de palmito, o plantio até mesmo aumentou este ano por conta do apoio institucional. Foram 37 produtores reunidos em 2022 com a compra compartilhada de 23 mil mudas contra 28 e 18 mil mudas, no ano passado.