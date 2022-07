Publicado 05/07/2022 18:00 | Atualizado 06/07/2022 11:20

Magé - A companhia Águas do Rio está recadastrando clientes em mais de 100 bairros dos municípios do Rio, Região Metropolitana e Baixada Fluminense, incluindo Magé até o fim desta semana.



Cerca de 500 profissionais da empresa, devidamente uniformizados e identificados com crachá, visitam cerca de 1 milhão de residências da área de operação, das 8h às 18h em dias de semana, e no sábado, no mesmo horário, em caso de ausência do morador.