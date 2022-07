Pistola, pinos de cocaína, trouxinhas de maconha e rádio foram apreendidos. - Divulgação/PMRJ.

Publicado 05/07/2022 15:35 | Atualizado 06/07/2022 11:06

Magé - Policiais do 34° BPM (Magé) prenderam, nesta terça-feira (5), dois homens com drogas na cidade de Magé. Segundo a corporação, após receberem denúncias, agentes encontraram um ponto de atuação de traficantes na Rua Francisco Alves, no bairro Novo Mundo. Com a dupla, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, 65 pinos de cocaína, 47 trouxinhas de maconha e um rádio comunicador.

A ocorrência foi registrada na 65ª DP (Magé).