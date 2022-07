Ponto Virtual da Receita Federal em Magé acumula mais de 4,6 mil atendimentos em um ano. - Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 14/07/2022 12:17 | Atualizado 15/07/2022 14:53

Magé - O Ponto Virtual da Receita Federal (PAV) em Magé já acumula mais de 4,6 mil atendimentos em um ano. “Vim de Fortaleza e consegui recuperar aqui o meu CPF em 5 minutos”. Disse a vendedora de caldos e tapioca na Praia de Icapuí, Rosângela dos Santos Flor, de 64 anos, atendida no Ponto Virtual da Receita Federal do Gabinete do Povo, ligado à Secretaria de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda de Magé. O PAV completa um ano de funcionamento no próximo dia 27 e acumula números positivos. Até hoje, o ponto realizou um total de 4.630 atendimentos, sendo 1.000 inscrições no CPF.



“A média de 400 atendimentos por mês mostra como foi muito importante instalar o PAV em nosso município, visto que até então os mageenses precisavam se deslocar para outros municípios para resolver todos os problemas relativos à Receita Federal, sejam pessoas físicas ou jurídicas”, disse o secretário municipal de Trabalho, Fernando Cozzolino.



“Eu perdi o documento numa enchente em Pernambuco e não estava conseguindo a emissão de outro em Fortaleza. Aí, como o meu irmão tinha guardado o número, eu vi aqui (PAV) e agora estou com o documento de volta na mão. E ainda atualizei meu nome de solteira porque eu me separei. Estou muito feliz porque graças a Deus vou voltar com este problema resolvido”, completou Rosângela que veio de Imbariê, em Duque de Caxias, onde morou durante 30 anos e está há oito no Ceará.



Além de inscrição, também são realizados todos os tipos de serviços voltados para CPF, tais como alterações, regularizações, 2ª via de CPF e impressões de cartões do documento. O PAV também oferece outros serviços, como consultas de situação e malha fiscal e de restituição, 2ª via do DARF (documentos de arrecadação), solicitação de cópias de declarações, além de outros da Receita Federal.



“A gente tem uma grande demanda e uma média de três dias úteis para a resposta. O tempo é o necessário para enviar à Receita e efetuar o serviço no sistema do órgão. Os números mostram o resultado muito positivo do trabalho”, disse a coordenadora do Gabinete do Povo, Taís Marvila.