Magé Futsal está na segunda final estadual em 2 anos de projeto. - Divulgação.

Publicado 17/08/2022 12:17 | Atualizado 17/08/2022 20:46

Magé - Magé Futsal enfrenta E.C. Corrêas na final do Campeonato Carioca domingo (21/8), no Velódromo da Barra da Tijuca, às 13h. Na semifinal, o time de Petrópolis venceu o Maricá por 4×2, no primeiro jogo, e 6×2 em casa. Magé Futsal enfrentou o Vasco da Gama, ganhou em casa por 4×2 e empatou por 1×1 em São Januário. Agora os dois melhores times do primeiro semestre do Rio de Janeiro se encontram para decidir o título em final de jogo único.

O projeto Magé Futsal começou em 2020 com objetivo de fomentar o esporte e, futuramente, buscar uma vaga na Liga Nacional de Futsal. No primeiro ano de projeto, alguns atletas como o campeão nacional pelo Corinthians, Vander Carioca já integraram o grupo. “Eu queria muito ganhar um título com Sandro (filho), e vou ficar muito feliz se isso acontecer”, disse o pivô. Bruninho Sarruf, ex-Minas e Marcelo Biro, treinador e ex-atleta do Petrópolis (PEC) também fazem parte do plantel.

“Buscamos jogadores experientes e vencedores que pudessem dar a cara que queremos para o clube. Esta final será difícil como foram todos os jogos até aqui. Enfrentamos o Corrêas na fase de grupos, vencemos por 7×3, mas foi um jogo muito pegado, estamos nos preparando para mais um embate do nível que o futsal carioca merece”, disse o secretário de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, Geilton Camara.

A diretoria do Magé Futsal está disponibilizando ônibus para a torcida, o transporte sairá de Pau Grande, às 11h. Para garantir sua vaga, mande um WhatsApp para (21)97449-5166.