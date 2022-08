Prefeitura de Magé canaliza valão e ilumina com led Avenida no Nazareno. - Divulgação.

Prefeitura de Magé canaliza valão e ilumina com led Avenida no Nazareno.Divulgação.

Publicado 17/08/2022 15:16 | Atualizado 17/08/2022 20:50

Magé - Seu Brito mora há 60 anos na esquina da Rua Santos Vieira com a Travessa B, no Jardim Nazareno, no sexto distrito. Desde a infância, ele vem convivendo com as enchentes na região. Na porta de casa, passa um valão que transborda com as fortes chuvas. Nesta terça-feira (16/08), no entanto, as coisas começaram a mudar. Como anunciou o prefeito Renato Cozzolino, as obras de canalização começaram. “Além da colocação de galerias, vamos instalar um parque linear em cima do canal, com quadras de areia e grama sintética, academia para a terceira idade e parquinho para as crianças”, informou Renato.

Ele disse ainda que, a Avenida Nazareno, a principal do bairro, vai ganhar nova iluminação de LED, muito mais econômica, com 240 postes em 1,5 km de via. O subsecretário Municipal de Infraestrutura, Luiz Carlos de Moura, o Luizinho, acrescentou que três ecobarreiras serão implantadas nos 500 metros de valão que serão canalizados. “Vamos dar mais dignidade aos moradores, pondo um fim nas cheias que incomodam o Nazareno há muitos anos. Para isso, além da canalização, vamos pôr ecobarreiras no curso d’água para evitar a propagação do lixo. A cada semana, elas serão limpas”, comentou.

A última grande enchente que fez com que as águas entrassem nas casas dos moradores foi em dezembro de 2020. O aposentado Roberto Brito, 67 anos, garantiu essa informação e fez questão de mostrar as adaptações que fez no seu quintal para minimizar os danos provocados pelas cheias. “Antes dessa chuva, tinha entrado cerca de 20 centímetros de água na minha casa. Há dois anos, foi o pior momento que tive, com 50 cm de água em todos os cômodos”, detalhou. Os vizinhos Elza da Piedade, de 67 anos, e Davino de Oliveira, 72, também lembraram das cheias. “Foram as piores que aconteceram. A gente espera que essa obra nos livre do pesadelo”.