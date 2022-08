Magé promove 1ª Semana da Juventude de 22 a 27 de agosto. - Divulgação.

Publicado 22/08/2022 15:21 | Atualizado 23/08/2022 11:11

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Coordenadoria de Juventude (COJUV), promove de 22 a 27 de agosto a 1ª Semana da Juventude, com a renovação do passe livre universitário, roda de conversa e uma batalha de Mcs que vai premiar os melhores talentos da cidade. A programação faz parte do Dia Municipal da Juventude, celebrado no dia 12 de agosto, instituído pela Lei 2669/2022 que também prevê uma semana com atividades voltadas ao público jovem.

“São muitos motivos para comemorar esta data, o governo municipal tem se empenhado em promover políticas públicas para esse público que tanto precisa. Durante a semana, vamos fazer a renovação de 700 universitários com a passagem custeada pela Prefeitura. Precisamos lembrar também que o governo oferece projetos importantes, como o pré-militar para alunos da rede municipal e o pré-vestibular para quem deseja ingressar numa universidade”, explica Samuel Estevão, coordenador de Juventude de Magé.

A semana será aberta na segunda-feira (22), a partir das 10h, no CIEP 128 Magepe Mirim, no Centro de Magé. Uma roda de conversa sobre empoderamento juvenil com o doutor em psicologia social do Programa EICOS da UFRJ, André Fayão, vai marcar o início das atividades. O evento é gratuito e aberto à juventude mageense.

De terça a quinta-feira, a programação segue na renovação do Passe Livre Universitário, que beneficia 700 alunos que estudam fora da cidade. A passagem é 100% custeada pelo governo municipal. Os contemplados devem comparecer num dos três encontros com documentos referentes à matrícula e grade de disciplinas para atualização dos dados, cópias do RG e comprovante de residência e assinar o termo de compromisso 2022.2.

Na sábado, a semana será encerrada com uma Batalha de MCs que vai agitar a Praça de 7 de Setembro, em Piabetá, a partir das 18h, em frente ao Gabinete do Povo. A iniciativa da COJUV promete fomentar a cultura através do Hip Hop e valorizar os grupos que se reúnem nas praças da cidade. São 16 participantes e os três melhores vão receber prêmios: 2 mil, 1 mil e 500 reais, respectivamente.

“Esse momento será para aproximar a juventude das políticas públicas ofertadas pelo município e dialogar com os jovens sobre sua realidade e a forma

como têm enfrentado as situações do cotidiano frente à pandemia”, detalha Samuel.

Neste ano, a Prefeitura também realizou importantes projetos para o público, como o “Cinema na Rua” com a exibição de filmes gratuitos nas praças; o Inno Jovem, curso de o empreendedorismo; o Decola jovem que também oferecer capacitação em empreendedorismo, mas é exclusivo para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Além de ajudar os jovens a se inscreverem no ID Jovem, que possibilita acesso aos benefícios de meia-entrada em eventos culturais e artísticos e, desconto no transporte coletivo interestadual.