Publicado 19/08/2022 11:36

Magé - A Prefeitura de Magé através da Secretaria de Educação e Cultura, promove a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, com palestras que serão realizadas entre 22 e 25 de agosto, na Cooperativa Pau Grande.



A programação busca divulgar conhecimento sobre as condições sociais das pessoas afetadas por algum tipo de deficiência e forma de inclusão e acolhimento. Para participar é necessário inscrição online no site da prefeitura.



Histórico



A semana foi criada pela Federação Nacional das Apaes (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), em 1963. Foi incluída no calendário nacional pela Lei nº 13.585/2017



Confira a programação de Magé:



22/08 – Palestrante Caio Souza – Direito do aluno com deficiência;

23/08 – Núcleo de pesquisa da educação especial e inclusiva da UERJ – Refletindo sobre a inclusão e políticas públicas;

24/08 – Palestrante Clarissa Klauss – A importância do olhar profissional para o pleno desenvolvimento do aluno com TEA;

25/08 – Palestrante Elson Mota de Moura – Transtornos de comportamento TDAH.

Cooperativa de Pau Grande – Praça Montese, 120, Pau Grande (Vila Inhomirim)

22/08 à 25/08 – 13h às 17h.