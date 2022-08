Colaboradores da Águas do Rio passam por treinamento de prevenção contra ataque de cães. - Divulgação.

Publicado 19/08/2022 09:08

Magé - Quem trabalha caminhando pela cidade, visitando os clientes, sabe que, em muitas casas, quem faz a recepção são os cachorros. Para evitar acidentes com os animais, colaboradores da Águas do Rio passaram por um treinamento, para lidar melhor com os pets e evitar ataques de caninos, já que, segundo o setor de Segurança do Trabalho, esse é um dos maiores causadores de acidente e afastamento do trabalho no setor comercial.

Na empresa há quase um ano, Evandro Alvim atua como líder de fiscalização e participou da capacitação. “Logo que o curso começou muitos colaboradores contaram histórias envolvendo cachorros na rua. Eu já enfrentei um cão na rua, ele ficou preso na minha calça e agora eu aprendi que essa não é a melhor maneira de driblar essa situação. Eu agradeço pelo curso, foi de grande importância para todos nós”, disse.

A capacitação está sendo aplicada pelos Técnicos de Segurança do Trabalho da concessionária e conta com apoio da Academia Aegea, plataforma de educação corporativa, que disponibiliza o conteúdo dos cursos. Os colaboradores de todas as cidades da área de concessão no interior do Estado do Rio terão acesso as atividades.

“Nosso objetivo é sempre resguardar os colaboradores dos riscos que possam existir ao longo do expediente de cada dia. Por isso, vamos aplicar o curso para que todos saibam as regras de segurança e como avaliar e agir para lidar melhor em uma situação delicada com os cães”, avaliou Ricardo Romano, Técnico em Segurança do Trabalho.