Serviço oferecido no site do Detran.RJ funciona desde setembro de 2021 e oferece agilidade em serviços e documentos.Divulgação.

Publicado 17/08/2022 20:00 | Atualizado 17/08/2022 20:56

Magé - O Posto Digital, um dos principais serviços online lançados pelo Detran.RJ em seu processo de transformação digital, está próximo de completar seu primeiro aniversário cheio de novidades. Agora, o usuário pode consultar também, de forma totalmente eletrônica, o espelho de sua carteira de habilitação, com a fotografia, o QR Code e todas as informações necessárias - como número de registro, a categoria e a data de validade.

Pelo Posto Digital, o usuário recebe notificações de vencimento do prazo de sua CNH 90, 60 ou 30 dias antes do vencimento da carteira de habilitação. Desde o mês passado, o usuário pode solicitar também, por meio do site, a renovação de sua CNH de forma simplificada, sem precisar agendar atendimento em uma unidade do Detran.RJ. Todo o processo é feito no próprio Posto Digital, e o usuário só precisa comparecer ao posto, sem agendamento, para fazer foto e biometria, e depois ir à clínica para o exame médico.

No Posto é possível também consultar dados do veículo, verificar quantos pontos recebeu com multas de trânsito, e fazer emissão online da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV-e). Em breve, além de iniciar o processo de renovação da CNH, o usuário também poderá solicitar a segunda via da carteira de habilitação, também de forma simplificada e sem agendamento.

O que é o Posto Digital Detran.RJ

Lançado em setembro de 2021, o Posto Digital Detran.RJ permite ao usuário se conectar ao sistema do Detran, com login e senha, para realizar serviços e obter documentos. O acesso é feito pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br), através de um ícone encontrado logo na página inicial.

Entre suas funções, o Posto Digital:

- Informa se o IPVA e as taxas do veículo estão quitados ou em débito;

- Permite acesso ao Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos digital (CRLVe), como é chamado o documento obtido no licenciamento anual do veículo. Pode ser baixado em PDF e apresentado em todo o território nacional, ou impresso pelo próprio usuário em papel A4;

- Informa se o licenciamento anual do seu veículo está atualizado e, além disso, emite uma notificação de vencimento do prazo de renovação do documento até 30 dias antes da data;

- Emite o ATPV-e, documento de intenção de venda, nos casos de veículos com CRV digital;

- Na área de habilitação, permite acesso ao espelho da CNH com QR Code, para facilitar a consulta do número de registro, da categoria e da data de validade do documento. O usuário também receberá notificações 90, 60 e 30 dias antes da data de vencimento; se a CNH ainda não tiver QR Code, os dados também estão disponíveis, sem o espelho do documento;

- Permite solicitar a Renovação da Habilitação Simplificada, eliminando a necessidade de agendar para ir ao posto. Em breve, será possível fazer também a segunda via da CNH simplificada;

- Permite consultar os pontos recebidos com infrações de trânsito nos últimos 12 meses e nos últimos cinco anos. Há ainda informações sobre infrações mandatórias - como são chamadas as que, pela sua gravidade, são punidas com a suspensão da carteira, independentemente da soma de pontos alcançada pelo condutor.

Como acessar os serviços:

Para ter acesso aos serviços do Posto Digital no site do Detran (www.detran.rj.gov.br), o usuário precisa ser cadastrado no portal gov.br, do governo federal. O usuário vai entrar com os mesmos login e senha usados no sistema gov.br, e, depois, escolher o serviço desejado.

Quem ainda não tem cadastro, ao tentar acessar verá a opção “Crie sua conta gov.br”. O cadastro é gratuito, online, e poderá ser feito em poucos passos, de forma intuitiva.