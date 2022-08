Polícia Militar prende ladrão de TV em Magé. - Divulgação.

Publicado 18/08/2022 11:07

Magé - Policiais do 34° BPM de Magé prenderam nesta quinta-feira (14), Anderson de Paula Santos, de 29 anos, que havia acabado de roubar três televisores de marca Samsung/32 polegadas do interior de uma creche, no bairro Jardim Nazareno. A guarnição policial que estava em patrulhamento na Av. Automóvel Clube, suspeitou de um veículo ao realizar abordagem ao carro, estavam com as tvs em seu interior co carro.



Segundo os agentes, ele entrou na creche sendo recebido pelo vigia, que informou que por volta 5h da manhã saiu do seu local de serviço para prestar auxílio a testemunha, que devido à pane em seu veículo e no momento em que retornou a creche, notou que as portas estavam quebradas e também a falta de três TVs, além de outras duas fora do local de origem. Os policiais conduziram as partes a 66° DP, e que após apreciação policial o indivíduo foi conduzido a 60 DP(Central de Flagrantes), onde foi autuado e preso.



Denúncia



A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 2253-1177. Nesse número, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.