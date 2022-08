Prefeitura de Magé conclui etapa de concretagem em Ponte na Cachoeirinha. - Divulgação/Phelipe Santos.

Prefeitura de Magé conclui etapa de concretagem em Ponte na Cachoeirinha.Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 18/08/2022 11:16 | Atualizado 18/08/2022 11:16

Magé - Os moradores da Rua Espanha, no bairro Cachoeirinha (3º distrito), agora têm uma ponte segura para travessia. A Prefeitura substituiu a antiga ponte que havia no local, improvisada com madeiras e que oferecia riscos para quem atravessasse, por uma estrutura mais firme com vigas e concreto. A etapa de concretagem da ponte foi realizada nesta quarta-feira (17) e, ao todo, foram utilizados 56m³ de concreto, o equivalente a cerca de 134 toneladas para a base e pavimentação.



“Esse é um pedido antigo dos moradores e agora estamos executando essa obra. Refizemos toda a parte estrutural da ponte, com as duas barragens de sustentação nas quais utilizamos 40m³ de concreto, refizemos também a estrutura metálica em viga e agora estamos na etapa de pavimentação com mais 16m³”, explicou o coordenador de Infraestrutura do 3º distrito, Fabiano Moreira.



De acordo com o coordenador, a estrutura ainda receberá uma contenção de encosta e guarda-corpo para garantir a seguranças de carros e pedestres que utilizarem a ponte. O aposentado Francisco das Chagas aprovou a nova ponte feita pela Prefeitura.



“Quando fizeram essa ponte, projetaram para carro pequeno e depois que a região começou a crescer foi arrebentando. Era muito perigoso passar por aqui, eu mesmo sempre dei a volta pelo morro. Agora está bem melhor, podemos passar aqui com segurança. Fica muito mais fácil poder ir ao mercado, passar de bicicleta”, disse o morador.